Incêndio em Ourém obrigou a cortar Linha do Norte

O incêndio que, na tarde desta sexta-feira deflagrou em Ourém, obrigou ao corte da circulação de comboios da Linha do Norte, estando esta interrompida desde as 18h30.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa, as chamas atingiram ainda um aviário na na localidade de Resouro, na freguesia de Espite.

"O incêndio está ativo com muita intensidade. A velocidade de propagação é muito elevada, motivada por projeções a longa distância", tinha já adiantado a mesma fonte.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pelo Nascer do Sol pelas 19h34, estavam no local a combater as chamas 407 operacionais apoiados por 117 veículos e oito meios aéreos.

O alerta para o fogo foi dado às 14h40.