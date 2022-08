Costa despeja Paulo Macedo da João XII

CEO da CGD queria ficar com administração e serviços centrais no edifício, mas não teve hipótese: fica tudo para o Governo. De fora ficam MNE, Defesa, Justiça e Finanças. O PM ocupa o último andar, até hoje da administração da CGD.





António Costa impos a sua vontade e Paulo Macedo foi obrigado a ceder, sendo que, por isso, a Caixa Geral de Depósitos vai mesmo ter de abandonar o edifício na Av. João XXI, em Lisboa, e procurar nova localização para a sua sede.

Ao que o Nascer do SOL apurou, o CEO do banco público ainda tentou convencer o primeiro-ministro a deixá-lo ficar com parte das instalações, mantendo aí a administração e os serviços centrais da Caixa, com um total de 1.200 trabalhadores, em vez dos atuais 3.200. Mas António Costa não se deixou convencer, reclamando o edifício todo para o Governo e para os organismos centrais da Administração Pública.

O Nascer do SOL sabe que o gabinete do primeiro-ministro ocupará o último andar – que foi até sempre ocupado pela cúpula da Caixa Geral de Depósitos.

E apurou também que os dois primeiros Ministérios a mudarem-se para a atual sede do banco público são o da Economia e o do Ambiente.

