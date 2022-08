A Festa do Avante! vai contar este ano com a presença de delegações de partidos comunistas do mundo inteiro... menos da Rússia. Também a Coreia do Norte não estará presente.





A Quinta da Atalaia vai receber, a 2, 3 e 4 de setembro, mais uma edição da Festa do Avante!, o maior evento do ano promovido pelo PCP. Na festa na margem sul, e como é da tradição, marcarão presença delegações de partidos comunistas do mundo inteiro. Desde o Partido Comunista da China ou da Alemanha ao Partido dos Trabalhadores do Brasil, passando pela Frente de libertação de Moçambique e o Partido Comunista do Vietname.

Do Partido Comunista russo, no entanto, não há sinal, como s constanta na última edição do jornal oficial do partido. O Nascer do SOL questionou o PCP sobre o porquê de os homólogos russos não constarem da lista de convidados para esta edição do Avante!, mas não foi possível obter qualquer resposta até à hora de fecho desta edição.

Também o partido comunista da Coreia do Norte é ausência desta lista, bem como o partido no poder na Venezuela, sendo que estará presente, no entanto, o movimento muito menos representativo Solidariedade com a Venezuela Bolivariana.

É certo, no entanto, que marcará presença no Espaço Internacional da Festa do Avante!uma delegação da Associação Portuguesa de Amizade e Cooperação Iúri Gagárin, antigamente conhecida como Associação Portugal-URSS, que se dedica, conforme a mesma explica na sua página na rede social Facebook, a «estabelecer e incentivar, entre o povo português e os povos que constituíam a URSS, a amizade e o conhecimento mútuo, o intercâmbio cultural, social e científico, no interesse da cooperação e da paz».

Movimentos de solidariedade e encontros pelo país

«A solidariedade entre os povos e os trabalhadores de todo o mundo tem expressão no Espaço Internacional onde as organizações e partidos progressistas de vários países se encontram e partilham com o povo português a sua cultura e as suas lutas», acrescentam os comunistas no website dedicado à Festa do Avante! sobre o Espaço Internacional onde serão incluídas estas representações de partidos comunistas do mundo inteiro. «Os diversos ‘Momentos de Solidariedade’ que ocorrem pela Festa permitem-nos debater com convidados internacionais a situação dos seus países de origem. A luta de cada povo é parte da luta maior pelo progresso e a emancipação da humanidade», concluem ainda os comunistas portugueses.

Momentos de Solidariedade estes que vão decorrer em vários pontos do país. No dia 4, por exemplo, em Santarém, vai decorrer um encontro dedicado ao tema Saara Ocidental livre e soberano, tal como em Coimbra, no mesmo dia, vai acontecer um colóquio com o movimento Solidariedade com a Venezuela bolivariana.