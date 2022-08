Stern Express – Bosch Car Service: a credibilidade da nova oficina de Barcelos

No dia 16 de agosto foi inaugurada em Barcelos a Stern Express, uma empresa dedicada à assistência e reparação de viaturas multimarcas, em parceria com a Bosch





Conteúdo pratrocinado pela Stern Express - Bosh Car Service

Líder em tecnologia automóvel com mais de 100 anos de experiência neste tipo de serviço. “A marca Bosch, por si só, já se encontra associada a um nível de qualidade notável e nós, na Stern Express, vamos garantir que essa qualidade se perpetua”, afirma Catarina Brandão, responsável pela unidade.

A oficina Stern Express – Bosch Car Service encontra-se instalada no edifício da Carclasse em Barcelos e está equipada com materiais de excelência característicos da marca Bosch. “Os vários materiais de diagnóstico e reparação de viaturas estão dotados da mais recente tecnologia permitindo-nos assistir todos os tipos de veículos, incluindo híbridos e elétricos. Aliás esta parceria com a Bosch possibilita-nos assistir uma viatura de acordo com as orientações da própria marca sem perda de garantia”, explica Catarina Brandão. Além da componente técnica, é também fundamental para a empresa o profissionalismo e a qualificação dos seus técnicos pelo que o investimento em formação foi – e continuará a ser – um dos seus pilares. “Acreditamos que a Stern Express se distingue exatamente pela proeminência do seu atendimento e pela especialização da nossa equipa”, reforça.

Entre os serviços prestados pela oficina contam-se, entre outros, inspeções e verificações, manutenção e reparação de travões, serviços de eletrónica, etc.

“O nosso foco para já é garantir o crescimento sustentável da oficina assegurando sempre elevados padrões de excelência, de modo a satisfazer as diversas exigências dos nossos clientes”, refere a responsável.

Como ofertas especiais de inauguração, a Stern Express proporciona aos seus clientes um desconto de 20% em peças Bosch, a verificação gratuita do ar condicionado e a oferta do alinhamento da direção.

Desta forma, a Stern Express – Bosch Car Service assume-se como a escolha certa para a manutenção, reparação e montagem de qualquer veículo.

Raquel Luís