"O PS está preocupado porque sabe que o PSD está unido"

Antigo secretário de Estado do Ambiente, Macário Correia dedica-se à terra no barrocal de Tavira. Mas não vive alheado da política. Marcou presença no Pontal do PSD, onde diz que se ‘respiraram boas expectativas’. Apontando que o Governo está ‘cansado’ e ‘gasto’, critica a ineficácia da Administração Pública e a ‘incompetência’ da ministra da Agricultura.





Está afastado da vida política ativa, mas esteve na Festa do Pontal...

Não tenho nenhum cargo político ativo, nem quero vir a ter. Estive na política durante 30 anos. Mas isso não significa que esteja desatento ou alheado. Quero naturalmente estar informado e a par do que se vai passando. Não hesito em dar a minha opinião e o meu contributo de uma forma muito pontual naquilo que me parece pertinente e adequado.

E estive na Festa do Pontal porque entendo que o PSD tem de ser a alternativa a este Governo e é simpático que as pessoas que têm uma história de vida relacionada com o PSD não se afastem e dêem sinal de força e unidade. Há uma liderança que está eleita há poucas semanas e que me merece confiança.

Foi por essa razão que estive lá, para mostrar que todos aqueles que têm este pensamento, este tipo de atitude perante a vida e a sociedade, devem fazer valer o seu pensamento para que haja uma alternativa sólida e credível para que esta situação do Governo, que não me agrada, possa dar lugar a uma alternativa diferente, mais consistente, com uma visão estratégica capaz de mudar o ritmo da economia, do investimento, do funcionamento da Administração Pública, da Justiça, etc. Ou seja, naqueles casos em que é mais gritante a desgovernação e a desorganização das estruturas de funcionamento do Estado.

Como correu este regresso do ‘Pontal’?

Respira-se um clima de boas expectativas. O PSD viveu muitas quezílias, confrontações e divergências na praça pública. Neste momento, respira-se um clima de unidade, de uma certa força envolta desta liderança, que merece a confiança de generalidade dos militantes. Algo que nem sempre aconteceu no passado, mas houve lideranças com Sá Carneiro, Cavaco Silva, Passos Coelho e agora com Montenegro que têm uma certa transversalidade no universo de opiniões e daqueles que são símbolos mais ativos do PSD.

Essa transversalidade de adesões é um bom sinal de que se pode construir uma alternativa sólida e credível. O PSD só pode arrancar com um sinal de esperança e de vitória numas próximas eleições para governar o país se os seus quadros, os seus ativos políticos estiverem unidos numa mesma estratégia e forem capazes de numa forma séria e honesta de mostrar à sociedade a sua capacidade de liderança.

Este regresso ao Pontal é simbólico do regresso de um PSD que esteve adormecido durante a liderança de Rui Rio?

O PSD nos últimos anos atravessou uma fase de algum desnorte, de uma oposição sem um rumo certo, com algumas contradições de posicionamento. Isso levou a uma desmobilização de muita gente e a um resultado eleitoral muito abaixo daquilo que seria desejável. Esse passado tem que ser esquecido para dar lugar a uma esperança, a uma orientação com expectativas fortes, com sinais positivos e com convicção.

É esta uma estratégia da direção do partido de aproximação às bases?

Para ganhar o eleitorado é preciso que haja em primeiro lugar uma boa mobilização das bases sociais-democratas. O PSD tem umas dezenas de milhares de militantes e se esses, que para todos os efeitos são a locomotiva do processo de mudança, não estiverem motivados obviamente que as coisas assim não se conseguem. É fundamental para ganhar umas eleições ter os militantes unidos, expectantes, com convicção e com garra. Se partirmos para uma qualquer disputa sem que aqueles que nos são mais próximos acreditem, ninguém ganha.

