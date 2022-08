Quase dois mil trabalhadores portuários em greve em Inglaterra

Esta paralisação poderá causar perturbações na cadeia de abastecimento, alertou o sindicato Unite. No entanto, fonte fonte portuária diz que será apenas um “inconveniente e não uma catástrofe”.





Cerca de dois mil trabalhadores portuários de Felixstowe, no distrito de Suffolk Coastal, em Inglaterra, iniciaram no domingo uma greve de oito dias. Em causa está a melhoria de condições salariais.

Esta paralisação poderá causar perturbações na cadeia de abastecimento, alertou o sindicato Unite. No entanto, fonte fonte portuária diz que será apenas um “inconveniente e não uma catástrofe”.

O sindicato advertiu que esta paragem no porto, que movimenta quase metade dos contentores que entram no país, terá "um impacto significativo nas cadeias de abastecimento britânicas e nos setores da logística e do transporte".

Esta é a primeira greve a que o Porto de Felixstowe assiste desde 1989 e conta com a participação de 1.900 funcionários, incluindo condutores de gruas e operadores de máquinas.