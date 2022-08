Polícia norte-americana acaba com festa na casa de Gwyneth Paltrow

Alto e parou o baile! A policia norte-americana terminou com a festa organizada pela filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin.

Apple Martin, de 18 anos, terá convidado, segundo o site Page Six, cerca de 50 pessoas para uma festa na casa da mãe, em Amagansett, uma região que pertence ao estado de Nova Iorque, no passado 13 de agosto.

A festa chegou ao fim mais cedo do que o suposto devido ao barulho reclamado pelos vizinhos que acabaram por chamar as autoridades.

"A Apple convidou muitos amigos para a casa da mãe e as coisas fugiram do controlo", adiantou a fonte. "Eles estavam a festejar como estrelas de rock e a fazer tanto barulho que vários vizinhos ficaram chateados e chamaram a polícia, que acabou com a festa", relatou, ao notar que nos Estados Unidos não é permitido fazer festas com mais de 50 pessoas sem o conhecimento das autoridades.

Contudo, um porta-voz da autoridade que emite autorizações para eventos naquela localidade, citado pelo mesmo site, disse que havia menos de 50 pessoas na casa, depois de também se deslocar à propriedade após reclamações por causa do barulho.

Além disso, sabe-se que Gwyneth Paltrow não estava na mansão na altura.