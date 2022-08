Ucrânia já perdeu 113 mil milhões com a guerra

Reconstrução passa por “mais confortáveis” e que “satisfaçam os princípios modernos do urbanismo e as normas europeias”.





A Ucrânia já perdeu 113 500 milhões de dólares (113 mil milhões de euros) desde que começou a guerra com a Rússia há seis meses. As estimativas são da Escola de Economia de Kiev (KSE) que aponta para a destruição de milhares de habitações, empresas, edifícios administrativos, estruturas de educação, aeroportos, centros comerciais e instalações de saúde e de serviços sociais, entre outras infraestruturas.

Um dos responsáveis pelo projeto de apoio à reconstrução do país, Maksym Nefyodov, disse também que os trabalhos em curso centram-se ainda nas “necessidades de recuperação” do país, referindo que é nessa direção que caminha o projeto “Russia Will Pay” (A Rússia irá pagar).

O objetivo deste projeto, segundo o site da KSE, é “documentar, verificar, analisar e estimar todos os danos materiais causados à infraestrutura física da Ucrânia”, daí estarem a analisar as imagens da destruição e dos danos nas infraestruturas da Ucrânia, recolhidas com a ajuda de drones (aeronaves não pilotadas) e satélites. “Quando a reconstrução começar, queremos que as antigas infraestruturas soviéticas não sejam apenas restauradas”, disse.

“Queremos que estas infraestruturas sejam mais confortáveis, satisfaçam os princípios modernos do urbanismo e as normas europeias. Afinal, a Ucrânia já se tornou um candidato à adesão à União Europeia [UE], e devemos estar prontos para a máxima integração”, acrescentou.

Recorde-se que no início de julho, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, divulgou um plano de reconstrução da Ucrânia com um investimento a 10 anos de 750 mil milhões de dólares (mais de 746 600 milhões de euros, ao câmbio atual). E este investimento inclui os custos das reformas necessárias relacionadas com a adesão da Ucrânia à UE.

O plano foi divulgado numa conferência em Lugano, Suíça, em que quase quatro dezenas de países, incluindo Portugal, e instituições assinaram uma declaração sobre os princípios orientadores da reconstrução da Ucrânia. E na sequência desta declaração, a Comissão Europeia anunciou a realização de uma conferência de alto nível para a reconstrução da Ucrânia para depois do verão.