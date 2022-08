"Ainda há muitos jogos por jogar". Paulo Futre deixa mensagem aos fãs depois de ser hospitalizado

Depois de ter sido internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, Paulo Futre deixou uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

"Amigos muito obrigado a todos pelo apoio. Vou continuar a lutar, ainda há muitos jogos por jogar. Um abraço forte", escreveu o antigo futebolista, sem adiantar pormenores sobre a sua situação.

Futre sentiu-se mal no domingo durante o funeral da mãe, vítima de Alzheimer, e foi transportado para o hospital, onde foi submetido a vários exames para avaliar a sua situação clínica, explicou uma fonte próxima ao ex-internacional português à agência Lusa.

Recorde-se que o jogador anunciou a morte da mãe no passado dia 17 de agosto, no Instagram, ao partilhar uma fotografia com uma mensagem: “Até sempre minha querida mãe, descansa em paz”.

A mãe do ex-futebolista sofria de Alzheimer há vários anos. Em março, numa entrevista à TVI, disse que já se tinha despedido da mãe devido à sua doença. “A minha mãe está há vários anos com Alzheimer, já me despedi dela, porque há muitos anos que não me conhece. Não há palavras. Quando ela me disse ‘quem és’ aí é que se dá um nó”, disse no programa de Manuel Luís Goucha. Futre admitiu ainda ter herdado da mãe a “humildade”, enquanto com o pai aprendeu a “manter os pés na terra”.