Corpo de jovem encontrado na albufeira da Caniçada

O jovem de 21 anos desapareceu ontem às 15h30, depois de ter mergulhado na albufeira da Caniçada, no concelho de Terras de Bouro.





Um corpo de um jovem que estava desaparecido desde domingo depois de ter mergulhado na albufeira da Caniçada, no concelho de Terras de Bouro, foi encontrado hoje às 11h50 pelas autoridades.

O jovem de 21 anos foi detetado por mergulhadores que retomaram as buscas às 08h30 da manhã, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga à agência Lusa.

Nas buscas estiveram equipas de mergulho de Vizela, de Esposende, de Barcelos e de Barcelinhos, assim como elementos dos Bombeiros Sapadores de Braga e de Terras de Bouro e duas patrulhas da GNR.

As autoridades obtiveram conhecimento do desaparecimento do jovem, na albufeira da Caniçada, após um alerta dado às 15h30 de domingo.