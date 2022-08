Milly Alcock, a nova estrela do 'spin off' de Game of Thrones, não acreditou que tinha conseguido o papel: "Eu estava em choque"

Acontecimentos de House of the Dragon passam-se antes dos de Game of Thrones e apresenta caras novas.





O mundo voltou a Westeros este domingo com a estreia de House of the Dragon (Casa do Dragão), um 'spin off' da série de sucesso "Game of Thrones" (Jogo dos Tronos), e apresentou um leque de novas personagens, que vieram à vida com novos atores e atrizes: Milly Alcok, de 22 anos, é uma delas, e já está a conquistar os corações dos fãs.

A atriz australiana dá vida à versão jovem de Rhaenyra Targaryen nos primeiros cinco episódios da série da HBO, e confessou recentemente ao The Post que não tinha visto 'GoT' antes de ter feito o casting: "Mas, é claro, eu já tinha ouvido falar sobre (a série). Sabia que era muito grande e muito popular". Depois de ter feito o casting, Alcock viu a série em duas semanas. "Assisti às oito temporadas em duas semanas. Foi muito intenso, e rapidamente fiquei uma fã e percebi o porquê de toda a gente gostar."

Milly Alcock vivia no sotão da sua mãe na altura em que recebeu a notícia de que tinha ficado com o papel. "Eu estava em choque e a não querer acreditar. Demorei até estar a fazer a pré-produção para realmente aceitar, e permitir-me ficar motivada, e parar com o 'feeling' de que iria ser despedida", disse ainda a atriz. "A Sala do Trono era muito fixe. Cada vez que pisávamos o 'set', a novidade não se desgastava."

Apesar das parecenças que a sua personagem possa ter com Daenerys Targaryen, a personagem principal da Game of Thrones, e cujo arco final deixou a maior parte do fas desiludidos, Milly Alcock afirma não se ter inspirado nela para encarnar a Rhaenyra. "Obviamente, há similaridades no que toca à sua moral enquanto pessoas, e em última instância ambas se movem num mundo bastante diferente."

As suas fontes de inspiração, revela, foram outras: Cate Blanchett, de 'The Golden Age" e Audrey Hepburn de "Roman Holiday". "Se se pudesse combinar essas duas mulheres, penso que seria a Rhaenryra. Ela é espirituosa e atrevida, mas tem de desempenhar um papel constantemente, e estar à altura desse mesmo papel. Mas vê-se debaixo da superfície, é bastante desconfortável na sua pele".