Laura Dern lamenta morte do seu cão: "O nosso amado Jamal está agora com os seus anjos"

Laura Dern está de luto após a morte do seu cão, Jamal, vítima de várias complicações que afetaram a sua saúde.

"O nosso amado Jamal está agora com os seus anjos. Somos muito gratos pelo seu amor. Obrigada ao incrível Dr. Buote por ter salvo o Jamal três vezes", escreveu a atriz, de 55 anos através do Instagram, ao revelar a notícia. "Deu-nos muitos mais anos com ele."

"Ele é um cão milagroso. O bebé sente a sua falta. Nós também sentimos", lê-se no fim.