Demi Lovato e Jute$ foram vistos de mãos dadas no fim de semana em Santa Monica, Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA).





Demi Lovato festejou o seu 30º aniversário no dia 20 de agosto, e não faltou festa. A cantora também esteve com o seu mais recente namorado, Jute$, que também é músico.

De acordo com o Page Six, o casal foi visto de mãos dadas no fim de semana em Santa Monica, Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA).