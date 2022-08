Governo decidiu não prolongar situação de alerta devido aos incêndios

"É expectável que a partir de quarta-feira as temperaturas voltem a descer até aos 35º. Também se prevê um aumento a humidade que é um fato muito positivo que pode varia em mais 30% e nas zonas do litoral pode chegar ao 80%", disse o ministro José Luís Carneiro, em conferência de imprensa.





O Governo anunciou esta segunda-feira que não vai prolongar a situação de alerta devido aos incêndios.

"É expectável que a partir de quarta-feira as temperaturas voltem a descer até aos 35º. Também se prevê um aumento a humidade que é um fato muito positivo que pode varia em mais 30% e nas zonas do litoral pode chegar ao 80%. O que significa um quadro como não tínhamos desde o início desta fase dos incêndios florestais", explicou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em conferência de imprensa, que contou com a presença da secretária de Estado da Proteção Civil.

"Em função deste quadro de melhoria, entendemos que era possível aliviar as restrições de prevenção aos incêndios rurais e decidimos não prolongar a situação de alerta que vai terminar às 23h59 de amanhã [terça-feira]"; disse ainda o ministro, afirmando ainda que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil "manterá o alerta laranja no dia de amanhã em 16 distritos e no dia 24 em cinco distritos, muito particularmente nos distritos do interior norte e centro".

Note-se que Portugal entrou este domingo, às 00h00, em situação de alerta devido ao "agravamento do risco de incêndio rural" e ao aumento das temperaturas,