Mulher disparou contra três pessoas em Atlanta e uma delas morreu, avança polícia norte-americana

Pelo menos três pessoas terão sido baleadas, esta segunda-feira, no bairro de Midtown Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, nos Estados Unidos da América (EUA). Uma delas morreu e as outras duas foram transportadas para um hospital, de acordo com o Departamento de Polícia de Atlanta, citado pela imprensa internacional, que já localizou a suspeita, encontrando-se presa.

Update on Midtown Situation:



***SUSPECT IN CUSTODY***



On 8-22-2022, at around 1:45 PM, officers responded to a person shot call at 1280 W. Peachtree Street. Upon arrival, officers located two individuals who appeared to have been shot. One of the victims has died.