Falta de reservas leva federação a solicitar mais dádivas de sangue

A federação de dadores de sangue portugueses lançou um apelo para se fazer novas dádivas devido a falta de reservas de sangue para os tipos A+ e O+.

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) revelou que irão demorar, pelo menos, mais quatro dias a chegar e as doações estão “neste momento abaixo do desejável”.

“As dádivas de sangue estão neste momento abaixo do desejável e ideais, nomeadamente no que se refere aos concentrados eritrocitários dos grupos “A positivo”, “O positivo”, com reservas para cerca de quatro dias, todos os outros grupos sanguíneos apresentam dias de reserva superiores”, pode ler-se no comunicado divulgado pela Federação.

A FEPODABES apela para que todas as pessoas saudáveis, com mais de 18 anos e mais de 50 quilos que façam uma dádiva de sangue, façam donativos de sangue, lembrando que “todos os dias são necessárias 900 a mil unidades de sangue”.

Citado no comunicado, o presidente da FEPODABES, Alberto Mota, pede que as pessoas doem sangue antes de partirem de férias, sublinhando que as necessidades de sangue nos hospitais se mantêm no verão.

A federação apela aos portugueses para que ajudem a manter as reservas de sangue em níveis estáveis, podendo os interessados consultar onde podem dar sangue através do link www.fepodabes.ptdador.pt.

A FEPODABES, que se rege por Estatutos e demais legislação portuguesa aplicável às Associações sem fins não lucrativos, tem como fim desenvolver toda a solidariedade social e humanitária dentro do campo de dádiva benévola do sangue, promover o conhecimento entre os seus federados, fortalecer o objectivo da constituição de Associações, Grupos e Núcleos de Dadores Benévolos de Sangue com vista à cobertura de todo o Território Nacional e divulgar o procedimento para a difusão da dádiva de sangue entre os federados e dadores de sangue não federados.