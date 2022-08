Detidos dois jovens suspeitos de homicídio qualificado

Dois homens portugueses, de 19 e 29 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade de Cooperação Internacional, com a colaboração das Autoridades Policiais e Judiciárias da Suíça e de França, no quadro da cooperação internacional, por estarem fortemente indiciados, em conjunto com outros cinco arguidos que já tinham sido detidos em junho deste ano, da prática de um crime de homicídio qualificado com recurso a arma de fogo, ocorrido na via pública, a 19 de fevereiro desde ano.

De acordo com um comunicado esta quinta-feira divulgado pela autoridade, "os factos ocorreram na sequência de conflitualidade intergrupal mantida entre dois grupos de jovens oriundos das zonas do Lumiar e de Fetais, na cidade de Lisboa".

As diligências efetuadas permitiram identificar os "seis indivíduos suspeitos de coautoria na prática do crime e a recolha de vasto e sólido suporte probatório, bem como a obtenção de informação acerca da fuga para a Suíça e para França, destes dois indivíduos agora detidos, ocorrida logo após a prática do crime, dando lugar ao desenvolvimento de diligências com as Autoridades Policiais e Judiciárias daqueles dois países, no contexto da cooperação policial e judiciária internacional, logrando-se a sua localização, detenção e extradição, que veio a ocorrer nos dias 15 de julho e 18 de agosto de 2022".

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.