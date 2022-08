Universidade do Texas cria unidade curricular focada em Taylor Swift

A Universidade do Texas, vai oferecer, já a partir do próximo semestre, a começar neste outono, uma disciplina em que vai ser possível analisar a discografia da cantautora Taylor Swift.

A unidade curricular "Literary Contests and Contexts: The Taylor Swift Songbook" (em tradução livre "Concursos Literários e Contextos: O reportório de Taylor Swift") vai ser dada pela professora doutora Elizabeth Scala no novo curso de literatura.

As canções escritas pela cantora vão agora ser analisadas ao lado de obras como as de Chaucer, Shakespeare, Coleridge, Frost e Keats.

Ao jornal estatal Austin American-Statesman, a professora disse que considera Taylor Swift uma autora "inteligente e talentosa", sendo que foram as suas habilidades para a escrita que fizeram Scala focar-se nela para a sua unidade curricular.

A professora adiantou ainda que teve conhecimento acerca da cantora quando a filha lhe mostrou a música November, pouco depois de ter lançado o album "Red (Taylor's Version)".

Esta não é, contudo, a primeira universidade a criar um curso em honra de Taylor Swift. A Universidade de Nova Iorque, na qual a cantora se doutorou em artes no início deste ano, fê-lo anteriormente mas, nesse caso, o curso foca-se na cantora como intérprete e nas canções que moldaram o seu trabalho, não especificamente no seu trabalho como escritora.