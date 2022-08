Kanye West não será processado por ter agredido fã

Indíviduo seguiu o músico para três lugares diferentes, tendo esperado por ele à porta de um hotel no qual estaria hospedado. "A certa altura invadiu o espaço pessoal do meu cliente, o que é inaceitável", disse ainda advogado.





Kanye West não será processado por ter agredido um fã, revelou o advogado do 'rapper' ao Page Six, afirmando que as provas do incidente, que aconteceu no início deste ano, dia 13 de janeiro, foram analisadas e não constituem motivo de processo.

"Estamos satisfeitos com esta conclusão uma vez que se reconhece que o meu cliente não fez nada de errado" afirmou Michael Goldstein

A mesma publicação conta que o indíviduo seguiu o músico para três lugares diferentes, tendo esperado por ele à porta de um hotel no qual estaria hospedado. "A certa altura invadiu o espaço pessoal do meu cliente, o que é inaceitável", disse ainda advogado.

A polémica resultou das alegações de que um fã teria pedido um autógrafo a West, mas que em algum momento gerou confusão e o cantor agrediu o homem, com vídeos e imagens a serem espalhados pelas redes sociais.