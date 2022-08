Boris Johnson é "um grande amigo da Ucrânia", diz Zelensky

Boris Johnson viajou esta quarta-feira até à capital ucraniana para se encontrar com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no dia em que se celebra a independência daquele país. Faz também hoje seis meses desde o início da invasão russa.

Numa mensagem publicada na rede social Telegram, citata pela imprensa internacional, Zelensky não foi tímido nas palavras, chamando a Johnson, que será substituído, em breve, do governo britânico, "um grande amigo da Ucrânia", agradecendo ainda o "apoio incondicional" que deu à Ucrânia "desde os primeiros dias da agressão russa".

A visita foi anunciada pelo líder ucraniano, com Zelensky também a demonstrar reconhecimento por Boris Johnson por "defender com firmeza os interesses da Ucrânia na arena internacional".

Esta terá sido a terceira visita do primeiro-ministro britânico à Ucrânia.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS