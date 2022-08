Ataque russo a estação ferroviária ucraniana mata pelo menos15 pessoas

“Acabo de ser informado de um ataque de mísseis russo a uma estação ferroviária na região de Dnipropetrovsk (…). Pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas”, disse Zelensky, no início do seu discurso na reunião do Conselho de Segurança da ONU.





Um ataque das tropas russas a uma estação ferroviária na Ucrânia, na região de Dnipropetrovsk, matou pelo menos 15 pessoas e outras 50 ficaram feridas. A notícia é avançada pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, perante o Conselho de Segurança da ONU.

“Acabo de ser informado de um ataque de mísseis russo a uma estação ferroviária na região de Dnipropetrovsk (…). Pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas”, disse Zelensky, no início do seu discurso na reunião do Conselho de Segurança da ONU, no dia em que se celebra o Dia da Independência da Ucrânia e se assinala seis meses desde o inívio da invasão russa.