Putin paga aos pais de crianças inscritas em escolas controladas por russos na Ucrânia

Líder russo apoia os pais com 10.000 rublos (cerca de 167 euros).





Vladimir Putin, Presidente da Rússia, ordenou esta quarta-feira um pagamento de 10.000 rublos (cerca de 167 euros), aos pais das crianças, entre os 6 e os 18 anos, que se encontram inscritas em escolas situadas nas regiões da Ucrânia controladas por Moscovo, nomeadamente em Lugansk e Donetsk, bem como em Zaporijia e Kherson, não esquecendo Kharkiv.

Assim, Putin instruiu o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, a coordenar com as administrações militares e civis dessas regiões o pagamento a todas as crinças "se começarem até 15 de setembro a estudar em instituições de ensino localizadas nestes territórios".

No entanto, instalou nas suas administrações pró-russos com os quais pretende reforçar a sua presença nos territórios ocupados ou "libertados", como a Rússia normalmente define o seu controlo sobre estas regiões ucranianas.

As autoridades pró-russas de Donetsk e Lugansk, bem como Kherson e Zaporijia, anunciaram planos para a realização de um referendo sobre a sua adesão à Federação Russa.