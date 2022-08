Agente da PSP ferido após distúrbios perto do Consulado de Angola em Alcântara

A PSP esteve a acompanhar ao longo do dia de ontem no exterior das instalações consulares a atividade eleitoral, uma vez que havia uma urna de voto aberta para os eleitores.





Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) ficou ferido na cabeça depois de ter sido atingido com uma pedra, na sequência de protestos ocorridos, na madrugada desta quinta-feira, no Consulado Geral de Angola em Lisboa, na zona de Alcântara.

Segundo um comunicado da autoridade policial divulgado hoje, a PSP esteve a acompanhar ao longo do dia de ontem no exterior das instalações consulares a atividade eleitoral, uma vez que havia uma urna de voto aberta para os eleitores.

"Por se manter um elevado número de pessoas no exterior” após o encerramento da urna, os agentes reforçaram o seu dispositivo e ficaram no local, “até à saída do edifício dos funcionários, delegados e demais intervenientes".

"Para evitar a escalada de tensão e eventual confronto por parte dos manifestantes, foi decidido que os delegados e funcionários, sairiam por uma porta secundária e seriam acompanhados pela Polícia até ao autocarro que os transportaria para a unidade hoteleira", explicou a força de segurança.

Ainda assim, alguns dos manifestantes foram para a rua onde estava o autocarro e começaram a arremessar pedras e outros objetos, havendo a necessidade da intervenção da PSP através do uso da força, a fim de terminar com a violência e de garantir a segurança dos delegados.

Os manifestantes ter-se-ão imposto devido à não afixação das atas com os resultados das eleições angolanas, embora a contagem ainda esteja até ao momento a decorrer naquele país, pelo que não há conhecimento do vencedor.

Um vídeo do incidente já está a circular na rede social Twitter, no qual é possível ver a ação da polícia. O homem que filma o momento alega que não foram divulgados os dados das votações em Lisboa, acusando membros ligados ao MPLA – o partido que liderou o último governo - de fugirem com os votos.

“Olhem o que o MPLA está a fazer ao povo angolano. Acabaram de me dar com um taser, fugiram com os nossos votos e não publicaram as atas. Estamos a reivindicar a democracia em Angola”, afirmou o autor do vídeo.

Este incidente resultou num agente ferido na cabeça e que foi levado para o hospital e também foram registados danos em viaturas que estavam estacionadas.

O autocarro seguiu até ao seu destino acompanhado pela PSP, confirmou ainda a autoridade.