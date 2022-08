Homem detido por suspeitas de abuso sexual de três crianças

Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, pela suspeitas da prática de um crime de abuso sexual de crianças.

De acordo com um comunicado esta quinta-feira divulgado pela autoridade, "os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2016 e 2022, no interior de duas residências, sitas numa localidade de Mirandela, sendo vítimas três crianças, com idades compreendidas entre o 9 e os 13 anos".

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.