Paulo Futre já teve alta hospitalar.

A notícia foi avançada pelo próprio através das redes sociais.

O antigo jogador português agradeceu a preocupação e as mensagens de apoio, assim como o trabalho feito pelos profissionais de saúde.

"Boas notícias, amigos: acabo de sair do hospital. Mil obrigados pelo vosso apoio. Gratidão eterna com todos estes verdadeiros heróis da UTIC", escreveu numa publicação que colocou na rede social Twitter.

Buenas noticias amigos: ¡acabo de salir del hospital! Mil obrigados y mil gracias por vuestro apoyo.



Gratidão eterna com todos estes verdadeiros heróis da UTIC 👏👏👏 pic.twitter.com/Mk2SLYGByV — Paulo Futre (@PauloFutre) August 25, 2022

Paulo Futre, de 56 anos, sofreu um enfarte e foi submetido a um cateterismo no hospital de Santa Maria, em Lisboa, para onde foi transportado depois de ter sido previamente assistido no hospital do Barreiro.