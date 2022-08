Greve. SINTAC acusa Portway de ilegalidades

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil acusou a Portway de “comportamento ilícito”, por ter nomeado os trabalhadores para os serviços mínimos definidos pelo Governo. Em causa está a greve marcada para os dias 26, 27 e 28 de agosto, contra a política de “confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações”.

Tal como o i já tinha avançado, esta paralisação já está a lançar o caos nos aeroportos com algumas companhias áreas a cancelarem voos. Um desses casos é a easyJet que resolveu avançar com o cancelamento prévio de alguns voos em Lisboa e Porto. “A easyJet está a acompanhar o pré-aviso de greve entregue pelo nosso parceiro de handling [Portway] em Portugal com impacto em Lisboa, Porto, Faro e Funchal entre os dias 26 de agosto, sexta-feira, e 28 de agosto, domingo. Como em todas as companhias aéreas que operam de e para Portugal, infelizmente, a greve terá também impacto na nossa operação, pelo que decidimos cancelar previamente alguns voos em Lisboa e no Porto”, afirmou.

Também a ANA - Aeroportos de Portugal e a Portway já tinham alertado para possíveis perturbações em 22 companhias aéreas que operam nos aeroportos nacionais, devido à greve.