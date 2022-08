Menino de quatro meses internado no Hospital de São João com suspeitas de maus-tratos

Criança está em coma desde 8 de agosto, com lesões cerebrais graves.





Um bebé de quatro meses está internado no Hospital de São João, no Porto, com lesões cerebrais muito graves, havendo suspeitas de maus tratos.

A notícia foi avançada pelo Porto Canal, que afirma que a criança está em coma desde 8 de agosto, altura em que foi transportada de Chaves para o Hospital de São João.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso, escreve o mesmo órgão de comunicação, e os pais, com cerca de 20 anos, devem ser ouvidos para explicar as lesões do menino.

Em comunicado o CHUSJ confirma que um menino de quatro meses deu entrar nos serviços a 4 de agosto, transferida de outro hospital.

A crianaça foi internada no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica, com um quadro considerado muito grave e com prognóstico reservado.

A criança está a ser acompanhada no Serviço de Pediatria por uma equipa especializada de profissionais, estando o caso a ser seguido pelo Ministério Público/DIAP/PJ e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência.