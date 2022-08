Vamos ajudar? Ativista Francisca de Magalhães Barros e artistas continuam a lutar contra a fome

Depois de se ter juntado à campanha 'Alerta Fome!', da UNICEF, no início do mês - contando com o apoio de Nuno Markl, Melânia Gomes, Sofia Arruda, Sónia Tavares, Marisa Liz, Tânia Ribas de Oliveira, João Leote, Carlão, Raul Manarte, Joana Alegre e Irma -, a ativista dos direitos humanos Francisca de Magalhães Barros já auxiliou a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) a obter mais de 4 mil euros para combater a fome extrema.

Volvidas três semanas, a também cronista e pintora continua a alcançar cada vez mais pessoas, incluindo figuras públicas. "Tenho estado nos últimos dias a trocar mensagens com a Francisca. É cronista, a maior ativista que eu conheço, uma mulher dedicada a causas, à violência, à luta contra a fome", começou por explicar, nas stories que partilhou hoje, no Instagram, a cantora Carolina Deslandes. "Sei que, nesta época em que vivemos, há sempre um assunto semanal que parece que é a coisa mais importante do mundo e esquecemo-nos de coisas básicas como o facto de continuarem milhares de pessoas a morrer à fome no mundo. Sigam-na, por favor. Se há pessoa que usa a voz para o bem e o necessário é ela", garantiu, alinhando-se com Agir e Aurea, mais dois nomes da música portuguesa que não ficaram indiferentes a esta causa.

Importa lembrar que, como o i já tinha noticiado, "a cada minuto que passa, há mais 1 criança que corre o risco de não sobreviver por causa da subnutrição aguda grave", sendo que "a guerra na Ucrânia está a fazer acelerar uma crise alimentar mundial que coloca 13,6 milhões de crianças em risco", como é possível ler na descrição da campanha, no site oficial da UNICEF. "A Rússia e a Ucrânia são conhecidos como 'o celeiro do mundo'", foi indicado, tendo sido acrescentado que "com a quebra nas exportações de cereais e de combustíveis provocada pelo conflito, o preço dos alimentos tem vindo a subir em todo o mundo, mas em alguns países, a situação está no limite. No Norte de África, no Médio Oriente e no Sul da Ásia, o número de crianças subnutridas cresce a cada minuto que passa. É uma questão de vida ou morte". Assim, com o montante arrecadado, poderão ser adquiridas "duas ferramentas simples e acessíveis" - a régua MUAC (Mid Upper Arm Circumference), que permite diagnosticar o estado da subnutrição nas crianças e o alimento Terapêutico Pronto a Usar.

"Espero que toda a gente continue a mostrar o seu lado mais empático e solidário. Somos privilegiados pela localização geográfica em que nos encontramos e só tenho a agradecer a todos os artistas que confiam no meu trabalho para levar para a frente mais uma campanha que não é minha, mas em que me envolvi de forma pessoal. Todos juntos fazemos a diferença", diz, em declarações ao Nascer do SOL, Francisca de Magalhães Barros, que, na sua conta oficial do Instagram publicou, há apenas três dias, fotografias captadas pelo fotojornalista Kevin Carter, que se suicidou em 1994.

"Eu sinto muito. A dor da vida ultrapassa a alegria ao ponto em que a alegria não existe.... deprimido... sem telefone... dinheiro para o aluguer... dinheiro para sustentar as crianças... dinheiro para dívidas... dinheiro!... Estou assombrado pelas vívidas memórias de mortes e cadáveres e raiva e dor... de crianças famintas ou feridas, de loucos com dedo no gatilho, muitas vezes polícias, carrascos assassinos... Fui juntar-me ao Ken (Ken Oosterbroek, o seu colega que morrera, então, há pouco tempo), se eu tiver tamanha sorte", terá escrito numa nota de despedida, de acordo com a revista TIME, o profissional que ficou mundialmente conhecido por ter fotografado uma criança na aldeia de Ayod, no atual Sudão do Sul, que tentava chegar a um centro de alimentação da ONU enquanto um abutre-de-capuz gerava medo atrás da mesma.

Até às 22h15 desta sexta-feira, foram angariados 4249,37 euros dos 15 mil estipulados. Para contribuir, clique aqui .