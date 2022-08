"Se António Costa fosse competente, o país seria uma superpotência"

É um crítico do Governo, mas elogia o facto de Pedro Nuno Santos ter de responder a Fernando Medina, pois o ministro das Infraestruturas pode decidir tudo o que quiser, ‘mas não há cheque se Medina não autorizar’. E lembra que ‘as relações entre os dois não são propriamente as melhores’.





Portugal vive num impasse e Rodrigo Moita de Deus considera que «os políticos estão todos presos às circunstâncias e quase que se recusam a fazer reformas porque têm medo de estragar e acham que ganham mais eleições não estragando do que mexendo», o que contribui para que o país viva «numa chalupice generalizada».

No seu entender, o cúmulo dessa ‘chalupice’ foi a compra da TAP, em plena pandemia. Dá cartão vermelho aos ministros ao afirmar que servem apenas para garantir que os serviços públicos operam, mas sem resultados à vista, dando como exemplo o que se passa na Saúde, que tem um nível despesa recorde, assim como o máximo de contratações de médicos e enfermeiros, e o resultado está à vista: urgências fechadas e falta de pessoal.

Quanto ao PRR, diz apenas que «vai servir para comprar computadores e para calafetar as janelas dos edifícios públicos», mas não estava à espera de outra coisa.



Portugal enfrenta vários desafios: aumento da inflação, risco de um abrandamento económico, etc. O que podemos esperar do nosso país?

A pergunta certa é: o país tem salvação? Não, não tem. Não tem salvação possível.

E o problema é falta de de ambição, falta de estratégia?

Falta muita orientação, muita direção. E nota-se isso mesmo pelo abrandamento do inverno demográfico. De facto, a maior parte dos portugueses desistiram do seu país, o que é uma coisa extraordinária. O problema não é tanto da política, é muito mais dos próprios portugueses, que não acreditam que o país não tem salvação.

Há um sentimento de desilusão coletiva?

Sim, olhamos para a política sempre com aquela ideia de que queremos que não nos chateiem, que não estraguem tudo. Os políticos servem para não estragar as coisas e não para fazer coisas porque já vimos que cada vez que querem fazer qualquer coisa normalmente fazem pior. Há assim uma espécie de sentimento de desilusão e falta acreditar.

Esse sentimento existe por ser um Governo socialista ou acontece independentemente da cor política?

Acho que isso acontece independentemente da cor política e as coisas não vão ficar obrigatoriamente melhores com mudanças de cores políticas. Quer dizer, podem ficar aqui ou ali, mas não resolve nenhum dos problemas estruturais. Os políticos estão todos presos às circunstâncias e, por isso, quase que se recusam a fazer reformas, porque têm medo de estragar e acham que ganham mais eleições não estragando do que mexendo. E provavelmente têm razão, mas depois falta essa ideia de mudar as coisas.

