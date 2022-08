"O sonho de Putin é reerguer a União Soviética"

Em entrevista exclusiva ao Nascer do SOL, Wesley Clark defende que só é possível a paz na Ucrânia quando as tropas russas abandonarem a Crimeia e o Donbass. E anteve mais conflitos no mundo caso isso não aconteça.





Após 6 meses de guerra na Ucrânia, qual a sua avaliação atual da situação no terreno?

A Ucrânia mostrou com os seus esforços militares que pode enfraquecer a máquina militar da Rússia. Ambos os lados sofreram grandes perdas. A Rússia não pode conquistar a Ucrânia enquanto o Ocidente continuar a fornecer assistência militar, mas a Ucrânia precisa de mais assistência militar para lhe dar a força para expulsar as forças russas da Ucrânia. A única base para um acordo diplomático é que todas as forças russas devem abandonar a Ucrânia, incluindo a Crimeia e o Donbass. Quando a Rússia fizer isso, então a paz pode ser acordada.

Esta guerra pode ter uma resolução rápida?

A guerra só terminará quando o presidente Putin desistir do seu sonho de destruir e erradicar a Ucrânia. No mundo moderno, não podemos permitir a agressão. É inadmissível. Além disso, o genocídio que está a ser perpetrado na Ucrânia pelas forças russas é abominável.

A Ucrânia sobreviverá à guerra sem um acordo negociado sob os termos do Kremlin? Ou terá que renunciar a parte do seu território?

Acho que a Ucrânia não vai renunciar ao seu território. Lutará até o fim e está a lutar não apenas por si, mas pelos princípios ocidentais de estado de Direito em assuntos internacionais. Se for permitido à Rússia invadir um país soberano independente, como a Ucrânia, a Rússia, a China, o Irão, o mundo, como o conhecemos, será muito instável e as perturbações económicas que temos vindo a assistir, com custos crescentes de combustível e escassez de alimentos em lugares como a África Oriental, vão ser muito piores. Esses conflitos resultarão na morte de milhões de pessoas se eles não forem parados. E onde isso tem que ser parado desde já é na Ucrânia.

De que forma pode a Ucrânia recuperar a Crimeia?

A Ucrânia precisa de mais assistência militar para continuar a recuperar o seu território. Precisa de mais artilharia, de tanques, de aeronaves. Esta é uma guerra moderna mecanizada, não é o Afeganistão.

E a NATO pode ajudar?

A NATO é apenas uma aliança de nações independentes soberanas. Essa não é a missão da NATO. Cabe aos Estados Unidos, à Alemanha, França, Itália, Espanha, ou a Portugal oferecer a assistência necessária para a Ucrânia, porque a Ucrânia está a lutar por todos nós.

