Inovação para Profissionais e Empresas

O segredo para a actividade inovadora é essencialmente o factor humano – são as pessoas que adoptam, transmitem e aprovam a cultura organizacional e são também as pessoas que levam a cabo as actividades relacionadas com a inovação.





Num mundo em constante mudança, as alterações originadas pela transformação digital também trouxeram novos desafios ao ambiente de trabalho das organizações. A Indústria 4.0 tem impacto em todas as unidades de negócio relacionadas com o desenvolvimento, produção, transporte e venda de produtos.

E porque estas mudanças tecnológicas transformaram igualmente a nossa vida quotidiana, é necessário considerar e reflectir em como a tecnologia está também a influenciar a forma como aprendemos e trabalhamos.

O objectivo da nova era digital é que pessoas e máquinas se complementem, da melhor forma possível, para melhorar o desempenho, as competências e os resultados de ambos. É pouco provável que humanos deixem de existir como força de trabalho - e substituídos por máquinas – porque serão sempre necessárias competências humanas nos diversos domínios das ideias, criatividade, intuição e gestão.

Actualmente, poucas palavras estão tão presentes na rotina empresarial como o termo “inovação”. O objectivo do pensamento inovador é aumentar o impacto e a eficiência da organização no mercado. É claro que, hoje em dia, se tornou bastante óbvio que o significado e o contexto do termo “eficiência”, tal como tem vindo a ser interpretado pelas empresas, pode mudar a qualquer momento. Por exemplo, as metas empresariais especificadas no início de 2020 já não são seguramente alcançáveis em muitos sectores empresariais. "O processo de inovação começa quando se torna claro que é possível atingir um resultado mais desejável, embora a natureza desse resultado seja incerta e o caminho para uma solução seja pouco claro ..." 1. O segredo para a actividade inovadora é essencialmente o factor humano – são as pessoas que adoptam, transmitem e aprovam a cultura organizacional e são também as pessoas que levam a cabo as actividades relacionadas com a inovação.

Como tal, o mercado de trabalho actual exige profissionais cada vez mais preparados e capacitados. E isso implica uma série de competências.

O projecto Transit nasceu para desenvolver um conjunto de ferramentas de formação em Gestão da Inovação, de livre acesso, com o objectivo de capacitar as PME com as competências transversais e necessárias para gerir o processo de transição da Indústria 4.0 em três áreas-chave: a GESTÃO DA INOVAÇÃO, COMPETÊNCIAS DE MOTIVAÇÃO e TRANSIÇÃO DIGITAL/ENTRADA NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0.

Os conteúdos de formação contemplam as quatro gerações com diferentes níveis de conhecimento digital e, certamente, diferentes modos de aprender. Para poder adaptar conteúdos dirigidos a cada um destas pessoas, devemos conhecer as suas necessidades, o modo como aprendem e, o mais importante, perceber as suas características. É fundamental desenvolver estratégias para atrair os mais jovens, valorizando, ao mesmo tempo, os conhecimentos dos colaboradores mais experientes. Além disso, os gestores precisam de estar atentos à questão da colaboração entre gerações: devem criar um sentido de comunidade, ser capazes de se conectarem com os outros, estimular a lealdade, o empenho e conceber um novo nível de cooperação.

Os colaboradores estarão muito mais envolvidos nas suas funções se se sentirem inspirados/motivados pelo interesse, prazer, satisfação e desafio do trabalho em si e não porque, simplesmente, fazem parte do seu trabalho. Esta é a razão fundamental - é importante compreender o que inspira os colaboradores e a ter um bom desempenho no trabalho, o que os leva a atingir os objectivos estabelecidos para eles, tornar excelentes os produtos de uma empresa e prestar um serviço de qualidade. É este um dos maiores desafios pois os gestores não podem “obrigar” os colaboradores a terem necessidade de formação: são os próprios indivíduos que precisam de estar motivados para se comprometerem a aprender, procurar novos conhecimentos e a aplicá-los.

O objectivo do projecto TransIT é implementar estas mudanças através do desenvolvimento de competências essenciais nas empresas e na transição para a Indústria 4.0. De modo a aproveitar o potencial transformador da Quarta Revolução Industrial, os líderes empresariais serão, cada vez, mais chamados a adoptar estratégias globais acompanhados com profissionais prontos e capacitados para enfrentar os desafios desta nova era da mudança e da inovação. Está na hora de transformar o papel da gestão clássica e dos colaboradores convencionais.

Sobre os criadores da parceria Transit - O projecto Transit foi co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia e desenvolvido por sete parceiros da Europa. O consórcio inclui diversas entidades empresariais (de Portugal, Hungria e Grécia), uma universidade (da Irlanda), uma Câmara de Comércio (da Eslovénia) e uma ONG (da Bulgária). O parceiro português é a Weople Portugal.

Quem poderá beneficiar com o TransIt? Weople Portugal e o projeto Transit partilham conhecimento, de forma gratuita, apoiando as PME na adopção de medidas inovadoras resultantes de tendências e tecnologias disruptivas.

Todos os interessados em alargar os seus conhecimentos sobre Inovação e Gestão de Equipas ou empresas com interesse nas áreas da Inovação, Motivação e Transição Digital encontrarão disponíveis, no portfólio de formação TransIt, diversas informações úteis, exercícios práticos e métodos que poderão aplicar na prática. Todos os materiais estão disponíveis em formato online, de acesso gratuito, em seis línguas (português, inglês, búlgaro, grego, húngaro e esloveno). Um dos principais resultados do projecto é a Plataforma Formativa Digital que permite escolher diferentes percursos de aprendizagem (por exemplo, micro learning, e-learning, aprendizagem individual ou descarregar o respectivo manual). www.transit.trebag.hu/pt

No website do projecto (www.train4future.eu): o Guia de Formação em formato pdf, o resumo do Estudo Global baseado numa vasta pesquisa de fundo, questionários e entrevistas nos 7 países parceiros, a Matriz de Competências da Inovação e uma Metodologia de Formação.

No website do representante do projecto Transit em Portugal: www.weople.pt