Pelo menos três mortos depois de camião abalroar multidão nos Países Baixos

Pelo menos três pessoas morreram depois de um camião se ter despistado este sábado, abalroando várias pessoas que se encontravam num churrasco em Nieuw-Beijerland, a sul de Roterdão, nos Países Baixos.

De acordo com as autoridades. além das vítimas mortais, há vários feridos.

Segundo a agência noticiosa AP, a polícia está a investigar o despiste do veículo pesado.

O alerta foi dado pelas 19h00 locais, 18h00 de Portugal.

