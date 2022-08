Win Butler, vocalista dos Arcade Fire, acusado de conduta sexual imprópria

Várias mulheres acusam o músico de ter tido comportamentos sexuais agressivos no passado. Artista confirma relações com alegadas vítimas, mas diz ter havido consentimento.





O vocalista dos Arcade Fire, Win Butler, é acusado por várias mulheres de conduta sexual imprópria.

Três mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e 23 anos, num artigo publicado pela Pitchfork, contaram que foram alegadamente vítimas de Win Butler entre 2016 e 2020, quando o músico tinha 36 e 39 anos. Também uma quarta vítima afirma que o artista a agrediu sexualmente, duas vezes, em 2015, tendo na altura 21 anos e ele 34. Não se sabe a identidade de nenhuma das alegadas vítimas.

A mesma publicação afirma que teve acesso a mensagens de texto entre Butler e as mulheres, e entrevistou amigos e familiares das supostas vítimas, que confessaram ter conhecimento das agressões.

O músico já reagiu a polémica com a ajuda de Risa Heller, uma especialista em relações públicas de situações de crise, afirmando que o artista confirma ter tido relações sexuais com as quatro mulheres, mas sempre com consentimento. A mesma representante entregou ainda uma declaração escrita de Régine Chassagne, mulher de Win Butler, também integrante da banda, na qual apoia o seu marido: "Ele perdeu-se, mas encontrou o caminho de volta”.

Butler, ja numa segunda declaração enviada à mesma publicação, afirma que as alegações ocorreram num período de depressão e de alcoolismo, pedindo desculpa pelas suas atitudes. "Lamento ter magoado quem quer que seja com o meu comportamento. Trabalho todos os dias para ser alguém de quem meu filho se possa orgulhar. (...) Lamento não estar mais atento e sintonizado com o efeito que provoco nas pessoas. Estraguei tudo e, embora não sirva de desculpa, continuarei a olhar para frente para remediar o que pode ser remediado."

No mesmo texto, o vocalista dirige também uma palavra a Régine Chassagne: "Eu amo a Régine de coração. Estamos juntos há vinte anos, ela é a minha parceira na música e na vida, a minha alma gémea, e estou agradecido por tê-la ao meu lado".