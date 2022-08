Conhecidas novas informações sobre morte de Naomi Judd

A história de Naomi Judd parece ainda não ter chegado ao fim, como novas informações sobre a sua morte.

Um relatório da autópsia do corpo da artista, realizado pelo gabinete de medicina legal de Nashville, nos Estados Unidos da América (EUA), a que o Page Six teve acesso, confirma que Judd acabou com a própria vida, após ter sido encontrada em sua casa, pelas 11 da manhã do dia 30 de abril, pela família.

"Ela [Naomi Judd] tinha um ferimento de bala aparentemente auto-infligido e foi transportada para o Williamson Medical Center onde foi declarada morta pouco depois da sua chegada", pode ler-se no documento, que refere que o tiro "perfurou o lado direito do couro cabeludo e entrou no crânio através de um ferimento de bala do tipo entrada".

A possibilidade de um suicído já tinha sido colocada em cima da mesa, tendo em conta os seus problemas de saúde mental. O relatório médico diz também que Naomi Judd tinha em sua posse vários medicamentos na altura em que faleceu.

Judd lutava contra a ansiedade, depressão, desordem bipolar, entre outras doenças mentais e físicas, disse ainda o médico, no mesmo relatório. A artista, internacionalmente conhecida, tinha perto de si uma arma e uma nota escrita, tendo o corpo sido encontrado pela filha, Ashley Judd.

No início deste mês, vários familiares de Judd apresentaram um pedido para que os registos da sua morte fossem tidos como confidenciais, devido à forma como morreu.