Britney Spears esteve em relacionamento secreto e planeava fugir dos EUA

Britney Spears não deixa de surpreender a cada dia que passa com as suas aventuras. Desta vez revelou que esteve em um relacionamento secreto com um homem cuja identidade não foi revelada e que quase deixou os Estados Unidos da América (EUA) com ele, quando ainda estava dependente da custódia do paí, Jamie Spears.

Num vídeo divulgado no domingo, no Youtube, a cantora disse ter estado numa relação: "Eu andava a falar com um indivíduo, e ele queria simplesmente deixar o país comigo. Tínhamos tudo preparado para ir, e era uma relação secreta".

Spears foi cautelosa e contou pelos dedos a quem poderia partilhar a história. Uma dessas pessoas foi uma antiga assistente com quem trabalhava, confessando que o seu "maior medo" era que o seu pai soubesse do relacionamento. "O que faria o meu pai se eu fizesse algo de errado? E se me encontrassem? O que fariam?", diz ainda a artista no mesmo audio, referindo-se à saída dos EUA.

A cantora temia que a prendessem ou que a magoassem. A assistente, ao ouvir os desabafos de Spears, disse: "Estás a brincar comigo, Britney? O teu pai nunca te faria isso".

O vídeo, quem tem 22 minutos de duração, relata mais pormenores sobre os alegados abusos que Britney Spears sofreu à conta do seu pai, assim como dos seus terapeutas. Já sobre o seu relacionamento secreto, que chocou os fãs, a cantora não quis revelar mais informações, com a identidade do homem a permanecer desconhecida

A cantora já esteve em várias relações ao longo a sua vida, muitas delas tornadas públicas. A mais longa e, talvez, mais importante é com o seu atual marido, Sam Asghari. A duplica juntou-se em 2016, quando Spears gravava o vídeo musical da música "Slumber Party", e ficou noiva em setembro de 2021.