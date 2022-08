Futre mostra 'cartão vermelho' ao tabaco

No vídeo, ex-internacional futebolista mostrou um cartão vermelho para o tabaco, uma das razões pelas quais Futre acabou internado, assinalando que irá deixar de fumar.





Uma semana depois de ter recebido alta hospitalar, Paulo Futre partilhou um vídeo na rede social Instagram uma nova mensagem na sequência do susto que o encaminhou para o hospital.

No vídeo, ex-internacional futebolista mostrou um cartão vermelho para o tabaco, uma das razões pelas quais Futre acabou internado, assinalando que irá deixar de fumar. Na descrição da publicação, Futre pede aos seguidores para identificar amigos que devem também deixar de fumar.

Já quando esteve no hospital de Santa Maria, Paulo Futre disse que a vida lhe levantou um cartão amarelo, pelo que o antigo futebolista deve alterar as suas rotinas de vida para melhorar a sua saúde.

Paulo Futre, de 56 anos, sofreu um enfarte e foi submetido a um cateterismo no hospital de Santa Maria, em Lisboa, para onde foi transportado depois de ter sido previamente assistido no hospital do Barreiro.