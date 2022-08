Kanye West cria novo logótipo para a sua marca de roupa

Kanye West criou um novo logótipo para a sua marca de roupa, dando novamente que falar e desta vez a deixar as pessoas curiosas com o que poderá simbolizar.

O músico terá tentado registar em julho a patente do novo simbolo, um circulo azul com margens em bico, escreve o TMZ, sendo que a tom de azul escolhido é semelhante ao da capa do seu álbum "Jesus is King", lançado em 2019.

O artista, se conseguir registar a patente, planeia utilizar o novo desenho nas suas coleções de roupa e calçado.