Meghan Markle lança declarações acesas em véspera do aniversário da morte da Princesa Diana

As polémicas envolta da Princesa Diana continuam, na sequência do 25º aniversário da sua morte, desta vez com uma entrevista dada por Mehgan Markle à revista The Cut Mondey, da New York Magazine.

A Duquesa de Sussex afirmou que o Príncipe Harry "perdeu" a relação que tinha com o seu pai, o Príncipe Charles, e que está "feliz" por ter deixado o Reino Unido. Já numas declarações mais acesas, Markle disse na mesma entrevista que só o facto de "existir", ela e o marido estavam "a pertubar a hierarquia".

Também a causar furor, e em resposta às declarações da Duquesa, fonte do Palácio de Buckingham disse ao Page Six que Meghan Markle "parece" que "precisa sempre que haja algum tipo de referência a ela e à Diana". E rematou: "Mas nesta ocasião em particular, poderia ter pedido que as suas declarações fossem publicadas após o aniversário. É tudo sobre a Meghan".

Por outro lado, fonte próxima de Markle, de 41 anos, disse ainda ao Page Six que a Duquesa fez a entrevista para promover o seu novo podcast, no Spotify, de nome "Archetype", que estreou na semana passada. O seu primeiro episódio contou com a campeã de ténis Serena Williams, e o segundo, que será lançado um dia antes do aniversário da morte da Princesa Diana.

"Ela terá estado sob contrato para fazer publicidade para o Spotify", disse ainda a mesma fonte. "Sabendo o que Harry sente pela sua mãe, a última coisa que ela gostaria de fazer era aborrecê-lo. Mas o Spotify anunciou no início deste ano que o Podcast seria divulgado no final do verão".

Outras fontes, ouvidas pela mesma publicação, explicaram que na verdade Markle não tinha voto na matéria quanto à data de publicação da entrevista.