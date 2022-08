CDS. "É preciso mudanças de políticas no Serviço Nacional de Saúde"

"Mais do que mudança de ministro, vamos esperar aquilo que este Governo terá para apresentar em termos de política de saúde para Portugal", afirmou o presidente do CDS-PP e eurodeputado.





"A morte de uma grávida, sendo um caso grave que naturalmente tem de ser apurado, é um aspeto de um conjunto de circunstâncias que justificavam há muito a mudança de ministra, mas principalmente a mudança de políticas no Serviço Nacional de Saúde", afirmou Nuno Melo, reagindo desta forma ao pedido de demissão de Marta Temido.

"O que temos agora que ver, uma vez decidido o novo ministro ou ministra, é quais as alterações de postura, as decisões, as medidas propostas por este Governo em relação à saúde que melhorem aquilo que atualmente temos, que é um SNS em estado de pré-falência, numa situação que se agravou profundamente desde 2015 por incompetência que é própria", considerou.

Na ótica do CDS, "os problemas do SNS não se resolvem com ideologia", mas com "investimento em gestão, em meios técnicos e humanos, com a valorização do mérito e do esforço dos profissionais de saúde e, obviamente, com uma complementaridade entre o SNS mas também os setores social e privado porque essa complementaridade é boa para todos os doentes e dá resposta a muitos problemas que hoje têm má solução".

