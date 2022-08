Bebé que estava nos Cuidados Intensivos do São João já foi transferido para o Hospital de Chaves

Menino de quatro meses saiu no domingo dos Cuidados Intensivos por apresentar melhorias.





O bebé de quatro meses que se encontrava internado na enfermaria do Serviço de Pedriatria do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, já foi transferido para o Hospital de Chaves.

A tranferência acontece depois de o menino ter, ontem, domingo, dia 29, saído dos Cuidados Intensivos daquele hospital, onde se encontrava desde o início de agosto.

De acordo com uma fonte da assessoria de imprensa do CHUSJ, citada pelo Público,"a criança está clinicamente estável e sem necessidade de tratamentos super diferenciados", tendo a mesma dito que se o quadro se mantivesse, esta seria transferida para o hospital de origem, algo que acabou hoje por acontecer.

Recorde-se que há suspeitas de a criança ter sido vítima de maus-tratos, estando, por isso o caso a ser seguido pelo Ministério Público/DIAP/PJ e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência.