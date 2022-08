Fã atira nuggets de frango para cima de Harry Styles durante concerto

Artista disse que não come carne.





Um concerto do Harry Styles, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA), foi interrompido quando alguém da multidão atirou dois nuggets de frango para cima do cantor.

O artista, segundo a revista People, parou o espetáculo, no sábado, para perguntar quem é que tinha atirado a comida: "Eu não como frango, desculpem. Eu não como carne". Depois, atirou de volta os nuggets para a multidão: "Aqui está. Podes ter o teu nugget de volta".

Sempre de bom humor, o cantor avisou, em tom de brincadeira, para que ninguém os comesse. "Agora está no chão. Não o procures".