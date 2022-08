Incêndio num armazém em Vila Nova de Gaia mobiliza 30 operacionais

Um incêndio que, ao início da tarde desta terça-feira, deflagrou num armazém industrial em Oliveira do Douro, no concelho de Vila Nova de Gaia, está a mobilizar 30 operacionais apoiados por dez veículos.

A informação foi consultada pelo Nascer do Sol no site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que deixa ainda saber que o alerta foi dado pelas 14h02, estando, pelas 16h12, em estado de conclusão.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia à agência Lusa, no local estão as corporações dos Sapadores e dos Bombeiros Voluntários de Avintes, Carvalhos e Coimbrões, assim como elementos da PSP e da Polícia Municipal de Gaia.

As causas do incêndio não foram, para já, avançadas.