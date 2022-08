Timothée Chalamet conhece José Mourinho: "O Special One"

Timothée Chalamet foi mais uma celebridade que ficou com um sorriso de uma ponta à outra por ter conhecido José Mourinho, do qual é muito admirador.

A estrela de "Call Me By Your Name" e de "Dune" esteve a assistir ao jogo entre o As Roma e o Monza, com a equipa do treinador português, internacionalmente reconhecido, a vencer por 3-0.

O momento foi publicado no Instagram da equipa italiana e Chalamet também partilhou com os seus seguidores a fotogradia.

"Com o special one", escreveu o ator.