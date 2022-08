Mãe de Elon Musk dorme na garagem do filho quando o visita

Para surpresa de muitos, Maye Musk, mãe de Elon Musk, dorme na garagem da casa do filho, situada no Texas, nos Estados Unidos da América (EUA), quando o vai visitiar.

A notícia é avançada pelo New York Post e o multimilionário já comentou a polémica, afirmando ter feito alterações ao espaço, mas sem referir quantas e quais foram.

O assunto surgiu após Maye Musk, modelo de 74 anos, ter dito ao The Times que o patrão da Tesla não estava interessado "de forma alguma" em ter muitas posses, dando o seu exemplo de dormir na garagem. "Não podes ter uma casa chique perto de um local de lançamento de foguetes", disse a mãe, à imprensa internacional.

Yes, but I’ve done a lot with the place!