Leonardo DiCaprio terminou recentemente o seu namoro de quatro anos com Camila Morrone. A notícia foi avançada pela imprensa internacional, que nota que o ator de Hollywood, de 47 anos, e a modelo, de 25, decidiram seguir caminhos diferentes.

É conhecido que a estrela de Hollywood costuma namorar com mulheres mais novas do que ele, e agora uma fonte próxima de DiCaprio explica a razão por detrás dessa escolha. "Quando as raparigas chegam aos 25 anos, já estão à procura de algo mais sério, querem casar. Não é isso que Leonardo DiCaprio quer", disse a fonte, ao The Post.

"Ele não quer uma família e não quer estar perto de mulheres que o possam pressionar para isso", disse ainda, acrescentando que, "assim que uma rapariga o encontra, o relógio está a contar. Se ela ficar demasiado velha, dentro de alguns anos, ela desaparece. Se ela se aproximar demasiado, dentro de alguns anos, ela desaparece". E frisou: "Quando se trata de namoradas, Leonardo DiCaprio tem um tipo: uma mulher com um prazo de validade".

As declarações já se tornaram polémicas pelas redes sociais. Recorde-se que, desde 1999, o ator não esteve com nenhuma mulher com mais de 25 anos. A primeira foi Gisele Bündchen, na altura com 18 anos, tendo a relação terminado quando ela tinha 23.

Agora foi a vez da modelo Camila Morrone, que fez 25 anos no dia 16 de junho deste ano. A mesma fonte próxima do ator explica, por isso, que a razão do fim da relação é porque DiCaprio não quer nada sério.

A modelo e também atriz junta-se agora ao conjunto de jovens mulheres que deixaram DiCaprio, com a mesma fonte a admitir que o ator, na verdade, não quer ser amado.