Revelação do novo álbum de Taylor Swift nos VMA's não estava programado, e foi um sucesso

Ninguém estava à espera, nem mesmo os produtores dos MTV Video Music Awards (VMA). Taylor Swift quis surpreender todos com o anúncio do seu novo álbum, o que aumentou o número de espectadores.

"Isso não estava planeado. Fomos abençoados", disseram Bruce Gilmer e Jesse Ignjatovic. "Os seus fãs são tão intensos que só a sua aparição ajuda ao nosso programa. E não só apareceu, como ganhou e em grande, aprovetando para escolher o nosso palco para anunciar o seu novo disco." Gilmer acrescentou ainda que a cantora e os VMA's "têm uma longa história juntos, uma história de grande sucesso, e há amor e respeito mútuos".

Deste modo, a artista levou os fãs à loucura com o prémio de Vídeo do Ano e com o anúncio do próximo álbum. "Pensei que poderia ser um momento divertido para vos dizer que o meu novo álbum sai a 21 de Outubro", revelou a cantora, o dia do aniversário de Kim Kardashian, ex-companheira de Kayne West. Muitos fãs já formularam teorias, afirmando que a data escolhida foi propositada.

Mas a notícia veio em camadas. "Contar-vos-ei mais à meia-noite", disse Taylor Swift, dirigindo-se mais tarde aos meios de comunicação social internacionais para anunciar o título do próximo projeto: "Meia-noite".

Recorde-se que a artista e os VMA's têm uma história longa que reúnem algumas das maiores polémicas do programa, quando em 2009, durante o seu discurso, Kanye West interrompeu agressivamente a cantora, deixando-a em baixo.

De acordo com os números divulgados, 3,9 milhões de pessoas assistiram ao programa.