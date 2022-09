Putin não estará presente nas cerimónias fúnebres de Gorbachev

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não estará presente no funeral do último líder da USS, Mikhail Gorbachev, anunciou esta quinta-feira o porta voz do Kremlin. As cerimónias fúnebres estão marcadas para sábado.

"Sabemos que a cerimónia principal será a 3 de setembro, assim como o funeral, mas a agenda do presidente não permitirá que ele esteja lá", disse Dmitry Peskov, em declarações aos jornalistas, em Moscovo, acrescentando que o líder russo deslocou-se hoje ao Hospital Clínico Central em Moscovo, onde Gorbachev morreu na terça-feira, para homenageá-lo e "colocar flores junto ao seu caixão"

Para a despedida de Gorbachev haverá "elementos de um funeral de Estado", incluindo uma "guarda de honra", e que estes serão organizados "com a ajuda do Estado", diz ainda Dmitry Peskov.

O ex-chefe de Estado vai ser enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, ao lado da mulher.