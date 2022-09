Rapaz de 15 anos detido por tentar vender haxixe a polícias

Um jovem de 15 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em Lisboa, depois de ter tentado vender dois agentes à civil.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira pela autoridade, a operação decorreu na terça-feira, na freguesia de Santa Maria Maior, quando os polícias se aperceberam de uma movimentação suspeita por parte de um dos detidos junto a um muro com um gradeamento, que separa a via pública de um terreno com vegetação.

Quando os agentes se aproximaram, foram abordados por um menor, que "incumbido da sua função de angariador, questionou os polícias se queriam comprar "haxixe" e em ato contínuo esticou o braço direito, apontando na direção do primeiro suspeito que se encontrava junto ao muro, poucos metros mais à frente", explica a PSP.

Mais tarde, os agentes chamaram mais meios policiais para realizar uma abordagem em segurança aos suspeitos, tendo sido apreendidas a um deles 284 doses de haxixe, uma faca com 17,5 cm de lâmina e uma nota de cinco euros e ao outro 65 euros que se encontravam dentro de uma bolsa.

O menor foi confiado ao encarregado de educação para ser presente no Tribunal de Família e Menores de Lisboa e o outro detido foi ouvido no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais.