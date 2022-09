Charlbi Dean Kriek. Atriz de Triangle of Sadness morre aos 32 anos

A sua curta carreira contava com menos de uma dezena de filmes. Mas parecia prestes a levantar voo com a participação em Triangle of Sadness (Triângulo da Tristeza), a comédia negra de Ruben Östlund que arrebatou a Palma de Ouro na última edição do Festival de Cannes. Essa ascensão de uma estrela em potência acabou por ser brutalmente interrompida aos 32 anos.

Charlbi Dean Kriek tinha dado entrada num hospital de Nova Iorque no dia 29 de agosto, na sequência de uma indisposição. Inicialmente, queixava-se apenas de sintomas ligeiros mas numa questão de horas a situação evoluiu para um quadro clínico preocupante, acabando por conduzir à morte da jovem atriz. Os médicos falam de uma “doença súbita e inesperada”.

Nascida na África do Sul no dia 5 de fevereiro de 1990, a sua invulgar beleza não passou despercebida e logo em criança começou a dar a cara para catálogos e anúncios. Aos 12 anos assinou o primeiro contrato com uma agência de modelos e aos 14 passou a estudar em casa para conciliar os compromissos – que rapidamente a levariam Paris, Tóquio, Nova Iorque – com os estudos.

Ainda na adolescência frequentou uma escola de teatro, talvez já tendo em vista uma carreira na representação. Mas os seus planos, fossem eles quais fossem, viram-se comprometidos por um grave acidente de viação sofrido aos 18 anos, quando o automóvel em que seguia com o namorado, o modelo Ashton Schnehage, embateu na traseira de um camião.

Schnehage contou ao The Times que conseguiu resgatá-la do interior do carro pouco antes deste se incendiar. Mesmo assim, Charlbi sofreu ferimentos nas vértebras, nas costelas e no pulmão. O acidente obrigou ainda à retirada do baço, o que pode ter estado na origem da infeção pulmonar que, aparentemente, a vitimou.

Durante dois anos Charlbi colocou em suspenso a carreira de modelo, para recuperar do sinistro. Viria a estrear-se no cinema em 2010, com Spud, que viria a ter uma sequela. Além de filmes, como Don’t Sleep (2017) ou An Interview with God (2018), participou na série Black Lightning.

Na sátira Triangle of Sadness, em que contracena com Woody Harrelson, faz o papel de uma tripulante de um cruzeiro de luxo, pago a peso de ouro, que se transforma num autêntico pesadelo.

Dean tinha ficado noiva de Luke Volker há quatro meses. O modelo de 26 anos quebrou ontem o silêncio com um pequeno vídeo no Instagram. “Olá a todos. Queria partilhar uma fotografia da Charlbi, mas é difícil”, lamentou.