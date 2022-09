Efemérides de 2 de Setembro (2022)

Em 1985, foram instaladas há 37 anos em Lisboa e no Porto as primeiras máquinas Multibanco em Portugal.





666 Teve lugar há 1356 anos o grande incêndio de Londres, que destruiu em três dias (a sua duração) 13 mil edifícios e a antiga catedral de São Paulo.

1885 Foi inaugurada há 137 anos a Penitenciária de Lisboa.

1962 A URSS de Krutchov (1894-1971, líder soviético entre e morte de Staline, em 1953, e o seu afastamento por Brejnev em 1964) começou há 60 anos o envio de mísseis para Cuba – provocando assim a chamada crise de Cuba.

1980 Foi inaugurada, no Funchal, há 42 anos, a 26.ª Assembleia Geral da NATO, com a presença de três centenas de delegados de 15 países.

2015 O Barclays Bank vendeu há 7 anos os seus negócios de Retail Banking, Wealth and Investment Management e a parte do seu negócio de Corporate Banking, que serve pequenas e médias empresas em Portugal, ao Bankinter.

2017 Timor-Leste e Austrália alcançaram há 5 anos um acordo sobre os "elementos centrais" da delimitação de fronteiras marítimas entre os dois países e sobre o estatuto legal para o desenvolvimento do poço de gás de Greater Sunrise no Mar de Timor.

2021 Morreram dezenas de pessoas, há 1 ano, quando os remanescentes do furacão Ida atingiram o nordeste dos EUA com chuvas recordes, tornados e inundações com Nova York e Nova Jersey a declararem o estado de emergência.